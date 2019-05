Urne aperte in 21 Stati L'Ue al voto: affluenza in netto aumento in quasi tutti i Paesi, stabile in Italia Spicca l'Ungheria, boom in Austria e Francia. In Italia alle 12 ha votato il 16,72% degli aventi diritto, in leggero aumento rispetto alle elezioni di cinque anni fa

Affluenza in netto aumento quasi ovunque in Ue per le elezioni europee. Spicca l'Ungheria, è boom in Austria e Francia, dove già nel primo pomeriggio si è registrato un netto aumento delle persone che si sono recate a votare rispetto alle elezioni del 2014. L'Italia, al momento, è in linea con il dato di 5 anni fa.

Ma vediamo in dettaglio la fotografia fornita dai ministeri dell'Interno tra le 14 e le 17. I seggi chiuderanno alle 18 e alle 20 eccetto che in Italia (alle 23).

In Germania alle 14 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% del 2014. Confermata l'affluenza in forte aumento in Francia. Alle ore 17, riferisce il ministero dell'Interno di Parigi, il livello di partecipazione è stato del 43,29% contro il 35% del voto Ue del 2014, alla stessa ora. In Spagna numeri ancora più alti se confrontati con le Europee di cinque anni fa: l'affluenza delle 14, infatti, era del 34%, più alta di dieci punti percentuali rispetto al 2014. Boom in Ungheria, dove alle 15 l'affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa.

Per quanto riguarda l'Italia, come si è detto il dato al momento è stabile, con un rialzo leggerissimo rispetto al voto del 2014. Alle 12 ha votato il 16,72% degli aventi diritto. Nel 2014 alla stessa ora l'affluenza fu del 16,01% e quella finale del 58,6%.

Sono quasi 51 milioni gli italiani chiamati alle urne fino alle 23. Si vota anche per eleggere il presidente della Regione Piemonte e i sindaci di oltre 3.800 comuni. Secondo i dati del Viminale, l'affluenza alle elezioni comunali alle ore 12 è del 21,92% e quella delle regionali in Piemonte è del 19,44%.





La partita tra europeisti e sovranisti

Il voto di oggi è la sfida decisiva tra sovranisti ed europeisti, tra chi vuole ridare competenze agli Stati sottraendole a Bruxelles e quanti invece vogliono continuare a percorrere la strada di una maggiore integrazione. Più che la tradizionale contrapposizione tra destra e sinistra, tra popolari e socialisti, è questa la faglia che, dai Baltici al Mediterraneo, attraversa l'Europa nelle elezioni che si chiudono stasera e che potrebbero trasformare il futuro dell'Unione.

Populisti e sovranisti arrivano alle urne con il vento in poppa, anche se i primi segnali che vengono dall'Olanda sembrano indicare il contrario. A bordo del Carroccio europeo guidato da Matteo Salvini e da Marine Le Pen (in testa nei sondaggi in Francia) sono saliti i tedeschi di AfD, i finlandesi del Finn Party, i danesi del Folkspartei e gli austriaci del Fpoe, espulsi questi ultimi dal governo di Vienna dopo l'affaire Strache. Un posto è riservato anche alla formazione dell'olandese Geert Wilders, che però secondo gli exit poll non avrebbe ottenuto nemmeno un seggio all'Europarlamento, mentre le trattative sono tutte in salita per i polacchi del Pis, in rotta di collisione con la leader francese e separati dagli altri sui rapporti con Mosca.

Salvini e company si giocano il tutto e per tutto, con l'ambizione di ottenere il maggior numero di seggi ed essere determinanti nell'emiciclo di Strasburgo. Obiettivo è far diventare il neonato gruppo almeno la terza forza all'Europarlamento, scompaginando le attuali divisioni politiche, negoziando eventuali alleanze con i Conservatori e magari spaccando pure il fronte dei Popolari. Ad unire tali forze è il tema del controllo dei confini legato ai migranti ma soprattutto il concetto di patria contrapposto al detestato centralismo di Bruxelles.

L'asse Berlino-Parigi, in una nuova riedizione dopo il vertice di Aquisgrana fra Emmanuel Macron e Angela Merkel, guida il fronte contro le tendenze nazionaliste in numerosi Paesi. Un nazionalismo che si è sposato con le tendenze illiberali già presenti in alcuni Paesi dell'Unione come l'Ungheria e la Polonia, tradotte nel mancato rispetto dello stato di diritto nel primo e in uno scontro sul sistema giudiziario nel secondo.

A opporsi a questi scenari le forze europeiste, pronte a costruire un'alleanza progressista che va dal premier greco Alexis Tsipras fino al presidente francese. Un arco politico con in mezzo i Socialisti e Democratici di Frans Timmermans che corteggia i Verdi e lascia aperta la porta al dialogo con i Popolari di Manfred Weber, che dopo il tracollo alle politiche in Spagna sperano adesso in un risultato positivo soprattutto in Germania per poter mantenere il primato a Strasburgo anche nella prossima legislatura. C'è poi il variegato fronte delle forze populiste euroscettiche, né di destra né di sinistra, che mira non a distruggere, ma a introdurre istituti di democrazia diretta. Una galassia politica che ha la stella polare nel Movimento 5 Stelle al governo in Italia e che spazia dagli ambientalisti estoni di Elurikkuse Erakond di Artur Talvik ai polacchi di Kukiz'15 guidati da Pawel Kuzik fino ai finlandesi di Liike Nyt. Nel futuro gruppo anche i greci del partito dell'agricoltura e dell'allevamento Akkel e gli ambientalisti croati di Zivi Zid.

L'Election day degli italiani

Oggi si vota dalle 7 alle 23 per le Europee e per eleggere oltre 3.800 sindaci e il presidente della Regione Piemonte. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, è composto da 751 deputati, compreso il presidente. In conseguenza della Brexit, il numero dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia è stato aumentato da 73 a 76, ma tre diventeranno effettivi solo quando il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Il sistema elettorale è un proporzionale puro con lo sbarramento al 4%: le liste che non superano la soglia non ottengono seggi.



L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord Ovest (20 seggi), Nord Est (15), Centro (15), Sud (18), Isole (8). Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, di cui 24.744.762 uomini e 26.270.873 donne, che voteranno dalle ore 7 alle 23 in 62.047 sezioni elettorali.



Possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza, ma attenzione al genere.



L'elettore può esprimere il proprio voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Non è un obbligo, ma si possono esprimere fino a tre voti di preferenza. Tuttavia chi decide di esprimere due preferenze deve farlo per un uomo e una donna. Chi esprime tre preferenze deve scegliere almeno un candidato di sesso diverso dagli altri. Infatti se si esprimono più preferenze per candidati dello stesso sesso, sono annullate quelle successive alla prima.



Una sola preferenza può essere indicata per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. I candidati per i quali si esprime la preferenza devono essere compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate accanto al contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella stessa lista. Se ci sono candidati con lo stesso cognome, bisogna scrivere sempre nome e cognome e, se necessario, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, può scriverne uno solo tuttavia, nel caso ci sia possibilità di incorrere in confusione, bisogna indicare entrambi i cognomi.



Mattarella ha votato a Palermo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato questa mattina poco dopo le 9:00 a Palermo per le elezioni europee. Il Capo dello Stato si è recato, come di consueto, nel seggio 535 dell'istituto comprensivo "Giovanni XXIII - Piazzi" nel quartiere Libertà, nei pressi della sua abitazione palermitana.