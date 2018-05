Raccomandazioni attese per tutti e 27 i Paesi Ue Ue, arrivano le raccomandazioni all'Italia Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ha anticipato ieri alcuni temi caldi per Roma

Valdis Dombrovskis

Condividi

La Commissione Europea oggi trasmetterà all'Italia una serie di raccomandazioni in tema di economia, fra tutte un intervento sul debito pubblico, giudicato troppo elevato. Raccomandazioni sono attese per tutti e 27 i Paesi dell'Ue.Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ha esortato l'Italia a essere responsabile e ha anticipato alcuni temi caldi per Roma: i rischi connessi al rimettere mano alla Fornero, i crediti deteriorati e la necessità di politiche più efficienti su lavoro e welfare.Dombrovskis ha anticipato ieri alcuni temi caldi per Roma. "In linea di principio, la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali: tuttavia riteniamo molto importante che il nuovo governo italiano mantenga la sua strada e persegua una politica di bilancio responsabile", ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt. "L'Italia - sottolinea - ha il secondo debito pubblico più alto della zona euro dopo la Grecia".