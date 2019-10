Per entrare nella Commissione europea Ue: bocciata la candidata commissaria francese Goulard Non ha passato l'elezione suppletiva della mattinata, ora palla a Ursula von der Leyen

Condividi

Je prends acte de la décision du Parlement européen, dans le respect de la démocratie. Je remercie le Président de la République et Ursula von der Leyen pour leur confiance et tous les députés qui ont voté pour moi. — Sylvie Goulard (@GoulardSylvie) October 10, 2019

La francese Sylvie Goulard, candidata commissaria al Mercato Interno e alla Difesa dell'Unione europea, non ha visto confermare la sua nomina. La Goulard non ha passato l'elezione suppletiva di questa mattina al Parlamento europeo, dopo la bocciatura del 2 ottobre. La palla passa ora alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che deciderà in merito prima del suo inizio mandato dal primo novembre.Nella seconda audizione al Parlamento europeo buona parte delle domande dei deputati si sono incentrate sui suoi guai giudiziari: Goulard è sotto indagine in Francia e all'Olaf (ufficio europeo per la lotta antifrode) per l'uso di fondi europei nel 2017 per remunerare un suo assistente. Proprio per questa vicenda si era dimessa da ministro dell'Interno della presidenza Macron, dopo un mese dal suo insediamento.Inoltre, la candidata commissaria francese è sotto pressione per aver lavorato, a 10mila euro al mese, come consulente per il think thank dell'investitore Nicolas Berggruen, fondatore e presidente della società Berggruen Holdings.Goulard ha ribadito il principio della presunzione di innocenza. "Valutate una persona, con il suo percorso, su tutto quello che ha potuto fare", ha detto Goulard in conclusione dell'audizione, dove non ha trovato il via libera. Per passare la candidata commissaria francese aveva bisogno di un voto favorevole della maggioranza semplice, ma invece è stata respinta con 82 voti contrari, 29 a favore e un astenuto. "Prendo atto della decisione del Parlamento europeo, nel rispetto della democrazia. Ringrazio il Presidente della Repubblica e Ursula von der Leyen per la loro fiducia e tutti i deputati che hanno votato per me" twitta la Goulard dopo la bocciatura.Il Ppe, i Verdi, gli estremisti di Identità e Democrazia, i sovranisti dei Conservatori e Riformatori Europei e la sinistra radicale della Gue hanno contestato guai giudiziari e conflitti di interesse. I liberali di Renew Europe e i Socialisti&Democratici hanno invece fatto domande sui contenuti delle politiche che Goulard intende condurre.Qualche settimana fa la nona legislatura aveva registrato un primato: il Parlamento europeo aveva sospeso per la prima volta alcuni commissari ancora prima di fare i colloqui. A farne le spese erano stati la romena Rovana Plumb, indicata per il portafoglio dei Trasporti, e l'ungherese Laszlo Trocsanyi, in corsa per l'Allargamento."Mi dispiace, conosco e stimo Sylvie Goulard. Ovviamente non posso che rispettare la decisione del Parlamento, penso che sarebbe stata un buon commissario". Queste il commento del ministro italiano dell'Economia, Roberto Gualtieri.