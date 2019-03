MONDO

2019/03/14 13:19

L'emendamento è passato con 219 sì, 108 contrari e 33 astensioni Ue, ok all'emendamento della Lega per estradizione dell'ex Br Casimirri L'uomo, condannato in Italia a sei ergastoli in via definitiva per il sequestro di Aldo Moro, oggi vive in Nicaragua

Condividi Il Parlamento europeo ha approvato l'emendamento proposto dal leghista Mario Borghezio sulla richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista condannato in Italia a sei ergastoli e che oggi vive in Nicaragua.



L'emendamento è passato con 219 sì, 108 contrari e 33 astensioni. La risoluzione non è vincolante, spetta dunque alle autorità nazionali decidere come muoversi in tal senso. L'emendamento chiede "l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, che oggi vive a Managua protetto dal governo nicaraguense, condannato in Italia in via definitiva a sei ergastoli per il sequestro di Aldo Moro, ex presidente della Democrazia Cristiana nonché Presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio europeo, e per l'assassinio degli agenti della scorta, fatto accaduto il 16 marzo 1978 a Roma". Il Parlamento europeo ha approvato l'emendamento proposto dal leghista Mario Borghezio sulla richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista condannato in Italia a sei ergastoli e che oggi vive in Nicaragua.L'emendamento è passato con 219 sì, 108 contrari e 33 astensioni. La risoluzione non è vincolante, spetta dunque alle autorità nazionali decidere come muoversi in tal senso. L'emendamento chiede "l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, che oggi vive a Managua protetto dal governo nicaraguense, condannato in Italia in via definitiva a sei ergastoli per il sequestro di Aldo Moro, ex presidente della Democrazia Cristiana nonché Presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio europeo, e per l'assassinio degli agenti della scorta, fatto accaduto il 16 marzo 1978 a Roma".

Condividi