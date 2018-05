Ue: piena fiducia in Italia e Mattarella

La Commissione Ue ha "piena fiducia nel processo costituzionale che si sta svolgendo in Italia e nel presidente della Repubblica": lo ha detto un portavoce della Commissione rispondendo a diverse domande sull'Italia."Non sta alla Commissione intervenire nei dibattiti politici e entrare in un processo che si svolge in Italia", ha aggiunto, precisando però che "il ruolo dell'Italia nell'Ue è importante, è un grande Paese e quello che succede è altrettanto importante perciò Juncker ha ribadito la sua fiducia"."Non ci sono stati contatti diretti recenti tra il presidente Juncker e Mattarella": ha poi detto un portavoce della Commissione europea rispondendo a chi gli chiedeva se il lussemburghese si fosse sentito con il presidente della Repubblica durante il processo di formazione del Governo. "E' un processo completamente nelle mani degli italiani, siamo molto seri su questo", ha aggiunto.