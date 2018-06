Il vertice a Bruxelles L'Ue prolunga di sei mesi le sanzioni alla Russia I lavori del Consiglio europeo ricominceranno questa mattina

I 28 leader europei hanno concordato di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche contro la Russia per il mancato rispetto dell’intesa di Minsk.Durante il vertice il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca Angela Merkel, hanno presentato un rapporto per la mancata attuazione degli accordi di Minsk sul cessate il fuoco in Ucraina. La decisione di promulgare per altri sei mesi le sanzioni contro il settore bancario, finanziario e energetico russo sarà formalmente presa a livello di ambasciatori dei 28.Le sanzioni erano state decise per la prima volta nell’estate 2014. Il Consiglio europeo ha invitato di nuovo Mosca “a riconoscere la responsabilità” nella catastrofe del volo MH17 abbattuto da un missile nei cieli ucraini nel 2014.