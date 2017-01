Ue, ecco il testo completo della bozza di accordo M5S-Alde datato 4 gennaio

Di seguito il testo della bozza di accordo tra Beppe Grillo e il presidente di Alde Guy Verhofstadt, datata 4 gennaio, sull'ingresso del M5s in Alde, che circola tra fonti interne al Parlamento europeo. Il documento è stato scritto quattro giorni prima dell'annuncio di Grillo e della votazione online degli iscritti, conclusa alle 12 di oggi con il Sì di 31.914 iscritti su un totale di 135.023. Cinquestelle chiamati a pronunciarsi proprio sull'uscita dall'Efdd (Europe of Freedom and Direct Democracy), il gruppo del quale fa parte l'Ukip di Nigel Farage, e sull'ingresso nell'Alde (Alliance of Liberals and Democrats of Europe)."Alde e il Movimento 5 Stelle (M5S) - si legge - condividono i valori fondamentali di libertà, uguaglianza e trasparenza. Entrambi vediamo l'individuo come l'elemento centrale della società e al tempo stesso promuoviamo un'economia aperta, la solidarietà e la coesione sociale come presupposti per le persone a raggiungere il loro pieno potenziale. Entrambi vogliamo rafforzare l'influenza dei cittadini sulle decisioni che li riguardano, anche attraverso lo sviluppo di meccanismi di democrazia diretta e per motivare le persone a partecipare e impegnarsi in politica. Ancora più importante, siamo entrambi forze riformiste che vogliono cambiare radicalmente il modo in cui l'Unione europea funziona oggi. Ci impegniamo per una revisione fondamentale, perché l'Unione europea di oggi non è in grado di fornire i risultati che i cittadini si aspettano in termini di prosperità e di protezione, alimentando sfiducia e disillusione invece di costruire fiducia e impegno.Troppi dei nostri cittadini - sta scritto nella bozza - vedono l'Unione europea come parte del problema, come una guida indiretta dietro la globalizzazione incontrollata che viene percepita come beneficio solo di alcuni. Mentre in realtà dovrebbe essere il contrario. Crediamo che solo l'Unione europea abbia un peso sufficiente per sfruttare la globalizzazione, come una forza per il bene e per assicurare che i benefici siano condivisi da tutti. L'Unione europea deve essere il contrappeso democratico alle forze economiche della globalizzazione.Pertanto, vogliamo proporre riforme in settori chiave:ALDE e M5S sostengono una Unione più democratica e trasparente. Entrambi vogliamo una Commissione europea ppiù efficace, più leggera, un Consiglio europeo riformato e un Parlamento europeo con più potere che si trovi su un piano di parità con il Consiglio. Entrambi crediamo che parte dei membri del Parlamento europeo dovrebbero essere eletti su base transnazionale come passo importante verso una vera democrazia europea. Vogliamo anche porre termine alla inefficace 'grande coalizione' che ha monopolizzato il potere e paralizzato l'Europa per troppo tempo. La strada da seguire è migliorare il coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi democratici e aumentare la trasparenza, rendendo pubblici come regola tutti i documenti e utilizzando un linguaggio chiaro per comunicare a tutti i tipi di legislazione come in accordi internazionali e accordi commerciali. Abbiamo bisogno di rendere le istituzioni più trasparenti e responsabili, e dare ai cittadini un'influenza più diretta sulle politiche e la scelta della leadership politica, sia nelle urne che attraverso altri strumenti per il coinvolgimento dei cittadini.Negli ultimi dieci anni, la nostra moneta unica ha dimostrato di essere stabile e resistente agli shock esterni, ma non è stata all'altezza nel rafforzare la nostra economia e il raggiungimento della convergenza tra le economie nazionali. L'euro non ha mantenuto la promessa. E 'giunto il momento di correggere alcuni dei difetti che lo contraddistinguono.Abbiamo bisogno di costruire intorno alla moneta comune un sistema che è in grado di assorbire shock economici nella zona euro e che ha bisogno di essere gestito da una nuova governance che deve essere integrata in strutture trasparenti e democratiche. Abbiamo anche bisogno di rivedere il modo in cui vengono monitorati i bilanci nazionali, e di introdurre un nuovo codice di convergenza che si concentri sulle riforme significative e garantisca il valore della moneta nella spesa dei servizi pubblici invece che sui numeri di bilancio.L'Unione europea è innanzitutto una comunità di valori. Abbiamo bisogno di fare dell'Unione europea il campione mondiale delle libertà civili, dei diritti fondamentali e dello stato di diritto. L'Unione europea deve garantire che i valori e i principi fondamentali, stabiliti nei trattati dell'UE, siano rispettati in tutta l'UE. Valori condivisi e la fiducia reciproca sono la chiave per le politiche comunitarie quali la cooperazione in tema di polizia e giustizia, l'asilo e le politiche dei rifugiati, l'agenda digitale, l'energia o la gestione comune delle frontiere esterne.Allo stesso modo, l'Europa deve essere in grado di garantire le quattro libertà fondamentali attraverso una migliore protezione del mercato comune. Ciò richiede una strategia globale affrontando il dumping dei prodotti sul mercato UE per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini. Il mercato unico deve diventare il fulcro per il talento, l'innovazione, le start-up e le piccole e medie imprese così come per le multinazionali. Allo stesso tempo, un mercato unico senza frontiere interne richiede chiaramente che le questioni di solidarietà e di coesione sociale debbano essere affrontate come una priorità!".