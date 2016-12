Boom di voucher, la versione di Uil e Cisl

Il 2016 si chiuderà con un totale di oltre 145 milioni di voucher venduti, in aumento previsionale del 26,3% rispetto al 2015: la stima è fornita dal terzo rapporto Uil sui buoni lavoro. Non solo dal 2008 a oggi è stato un vero e proprio boom, la crescita è stata del 27.000%: sono passati da 535.985 a 145.367.954.La distribuzione sul territorio vede il 64% dei buoni - lavoro venduti nel Nord (93,2 milioni), e il restante 36 % suddiviso quasi equamente tra il Centro (26,3 milioni) ed il Mezzogiorno (25,8 milioni di voucher). A livello regionale, sulla base delle nostre stime, tra le prime 5 Regioni per quantitativo più alto di voucher venduti nel 2016 troviamo: la Lombardia (27 milioni), i l Veneto (18,5 milioni), l'Emilia Romagna (18,2 milioni), Piemonte (11,9 milioni) e la Toscana (10,6 milioni). Diversa la prospettiva regionale se guardiamo agli aumenti rispetto al 2015: l'incremento più alto in Campania (+43,7%), seguita dalla Sicilia (+39,1%) e dalla Toscana (+32,1%).Da una stima effettuata a livello provinciale, nelle prime 10 posizioni, per maggior numero di voucher venduti nel 2016 troviamo : Milano (9,8 milioni), seguita da Torino (5,6 milioni), Roma (5,1 milioni), Brescia (4,2 milioni), Bologna (3,9 milioni), Verona (3,8 milioni), Bolzano (3,6 milioni), Venezia e Padova (3,3 milioni) e Treviso (3,2 milioni). Le 10 province meno "voucherizzate" si trovano tutte nel Mezzogiorno. Dall'analisi condotta per attività d'impiego, oltre il 50% dei voucher del 2016 (pari a 73 milioni) si stima venduto per prestazioni effettuate in attività a cui la riforma del 2012 ha esteso il campo di applicazione (industria, edilizia, tra sporti). Continuando, a seguire c'è il settore del turismo con una previsione di circa 21 milioni di buoni - lavoro venduti nel 2016, il commercio (18,4 milioni) e i servizi (14,9 milioni)."La questione voucher è stata ovviamente strumentalizzata dentro un dibattito politico. Ricordo a tutti che i voucher sono stati sostanzialmente liberalizzati dal governo Monti. Sono nati nel 2008 e l'esplosione che c'è stata è ancora su soglie molto ridotte rispetto all'utilizzo che si fa di strumenti di questo tipo in altri Paesi". Lo ha affermato a Radio Vaticana Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl."Ricordo a tutti che a 400 euro al mese in Germania ci sono i mini jobs che riguardano milioni di lavoratori e non, alcune centinaia di migliaia, come i lavoratori che in Italia utilizzano i voucher - continua Bentivogli - Lo strumento dei voucher va ricondotto alla sua necessità iniziale, coprire prestazioni occasionali. Si tratta solo di rialzare la testa e la guardia sui controlli, cosa che si è fatta sempre meno negli ultimi 20 anni". Sul 2017 Bentivogli dice che "bisogna fare in modo che si faccia una vera politica per il lavoro e per noi questa politica si fa facendo ripartire l'industria".