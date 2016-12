Ultima seduta del 2016: ancora borse deboli

di Giancarlo Zanella Apertura in lieve calo per i principali mercati azionari europei che replicano l’andamento di ieri. Anche in Asia, Tokio ha chiuso cedendo lo 0,16%. In Europa, Londra e Francoforte cedono solo un decimo di punto. Le due piazze chiuderanno in anticipo. La borsa londinese a fine mattinata, Francoforte nel primo pomeriggio. A Milano segno positivo, ma il rialzo è dello 0,2%. Sul fronte banche, in recupero oggi i tioli del credito. Banco Popolare e Popolare Milano guadagnano quasi 2 punti percentuali. Dall’inizio di gennaio, con la fusione, diventeranno Banco-Bpm e saranno la terza banca italiana. Resta sempre sospesa Montepaschi che oggi riunisce il Consiglio di Amministrazione per cominciare a lavorare sul nuovo piano industriale. Sul fronte Mediaset anche oggi poca attenzione da parte degli investitori. Sul mercato obbligazionario, spread stabile a 161 punti e rendimento all’1,8%. Si conferma in recupero l’euro che mantiene il cambio poco sopra 1 dollaro e 5 cent.