"Manovra fortemente redistribuitiva" Umbria, Conte: "Non si vota per il governo, ma esperimento interessante" I leader della coalizione di governo insieme a Narni in vista del voto di domenica. Di Maio: "Lavorare a progetto comune è già vittoria". Zingaretti: "L'Umbria ha bisogno di una svolta"

"Io vi porto rispetto", dice il premier Giuseppe Conte parlando dal palco di Narni, rivolto ai cittadini umbri. "Se avessi fatto campagna elettorale, l'avrei fatto con rispetto nei vostri confronti. Sarei venuto qui tutti i giorni, avrei bussato alle vostre porte, vi avrei guardato negli occhi e vi avrei chiesto il voto. Questa è la campagna elettorale, ma io non sono qui per fare campagna elettorale", aggiunge il presidente del Consiglio. "Sono qui - spiega - per offrire una mia testimonianza nella consapevolezza che non si voterà per il governo ma che è in atto un esperimento interessante. Vincenzo Bianconi può fare bene per questa regione: ha idee chiare, è determinato. E' una persona che non ama sottrarsi alle sfide. Non ha questa pavidità. E io l'ho apprezzato anche per questo. Ha sollecitato una convergenza, una condivisione. C'è una lista che fa riferimento a lui ma ci sono anche le forze politiche" che sostengono il governo."I sogni per essere comunicati hanno bisogno di leadership, noi ci siamo con coraggio e determinazione e ci saremo anche dopo questa competizione: Vincenzo noi ti sosteniamo", ha infine affermato il premier.È una manovra fortemente redistributiva. Qualcuno fa propaganda, secondo cui la manovra introduce nuove tasse per gasolio, per la benzina, mette una tassazione per il contante, falso. E' una manovra che introduce tasse sulla plastica, sui tabacchi, per i colossi del web ma introduce più soldi alle famiglie, a partire da quelle più numerose. Diamo più soldi in busta paga ai lavoratori, potenziamo la ricerca", spiega il premier Conte."Vogliamo un paese ancora più digitale, una digitalizzazione per la pubblica amministrazione, vogliamo riformare ancora la nostra giustizia civile, anche tributaria, stiamo lavorando su questo con la massima determinazione" ha proseguito il premier durante l'iniziativa in Umbria con i leader delle forze di maggioranza di Pd, M5s e Leu. "Abbiamo introdotto anche nuove norme, e speriamo siano le finali, per le aree terremotate. Non c'è competizione elettorale che possa distrarci", ha aggiunto."In questa campagna è venuto fuori un senso di comunità tra di noi inaspettato. Con lo stesso spirito di comunità che abbiamo portato avanti questo mese credo che abbiamo portato avanti varie iniziative di governo. Lavorare insieme per un progetto comune è già una vittoria". Lo sottolinea a Narni il capo politico M5S Luigi Di Maio parlando delle Regionali in Umbria a sostegno di Vincenzo Bianconi. "Non potete permettere a nessuno di usare l'Umbria come trofeo" visto che "che poi magari da martedì possono fregarsene, dell'Umbria: chiedete in Sardegna quanto tempo c'è voluto per la giunta Solinas, o in Abruzzo", ha aggiunto Di Maio. "Il meccanismo è sempre lo stesso: dal martedì voi non esistete più, perché ci sono gli assessorati - ha detto Di Maio - Noi abbiamo fatto un Patto civico, che vuol dire: se vinciamo, mandiamo i migliori a governare. Non è un'alternativa, è una terza via per l'Umbria"."Ora l'Umbria ha bisogno di una svolta e non c'è dubbio che la scelta buona sia quella di Vincenzo Bianconi. Dobbiamo impedire che l'Umbria fallisca". Lo sottolinea a Narni il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Il ministro Bellanova ha fatto una bella campagna elettorale, non venendo in Umbria ma incontrando tanti imprenditori. Nessuna polemica", ha poi aggiunto il segretario Dem in riferimento al ministro di Italia Viva e alla mancata partecipazione di Iv all'evento.