Umbria, Di Maio: domani appuntamento con tutta la coalizione, inviteremo anche Conte

"Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di governo per spiegare nei dettagli la manovra": lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una visita al cantiere della Terni-Rieti. "Inviteremo anche il presidente Giuseppe Conte - ha aggiunto -, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza, insieme a chi vorrà partecipare, anche Italia Viva se lo vorrà"."Dobbiamo spiegare chiaramente - ha aggiunto il ministro Di Maio - che questa è la manovra che mantiene una promessa, non aumenta l'Iva, che abolisce il superticket per la sanità, che istituisce un assegno unico perle famiglie che fanno figli e abbassa il cuneo fiscale"."Per me il Parlamento è sovrano e deciderà cosa fare della legge di Bilancio, ci mancherebbe altro". Così il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio, a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti, rispondendo ai cronisti che gli chiedono di commentare le parole dell'ex premier, Matteo Renzi, in un'intervista pubblicata stamane. "In questo momento la manovra contiene meno tasse - aggiunge - e in Parlamento potremo migliorarla ancora come forze politiche, ma se Italia viva si sta riferendo a Quota 100, su quello non ci sono i voti in Parlamento ma non c'è margine di alcun tipo". Se "Italia viva e Matteo Renzi sono nostalgici della legge Fornero, lo devono dire pubblicamente. Ma in ogni caso non avranno i voti in Parlamento per abolire quota 100", avvisa il responsabile della Farnesina.C'è una manovra coraggiosa che può iniziare a costruire speranze. È un valore, e va raccontato perché l'Italia ha bisogno di ricostruire fiducia nel futuro". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti,a margine di una iniziativa della Regione Lazio a Fiumicino (Roma), commentando l'evento previsto domani in Umbria insieme con Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Roberto Speranza e altri rappresentanti della maggioranza per illustrare la manovra.