Umbria: Di Maolo rinuncia alla candidatura, per intesa Pd-M5S altri nomi sul tavolo

Ancora non c'è una conferma ufficiale, ma Francesca Di Maolo avrebbe sciolto negativamente la riserva circa la sua candidatura 'civica', sostenuta dal Pd e dal Movimento Cinque stelle, alla presidenza della Regione Umbria. La presidente del Serafico di Assisi, indicata nei giorni scorsi come possibile candidata al ruolo di governatore, aveva espresso la volontà di riflettere sulla decisione. E la sua risposta, a quanto si apprende, sarebbe stata un 'no, grazie'. Nonostante il passo indietro della Di Maolo l'idea di un patto civico tra M5S e Pd "va avanti". Lo dicono fonti che stanno lavorando alla trattativa: "Si troverà un'intesa - aggiungono - Ci sono altri nomi sul tavolo e ci potrebbe essere un'accelerazione già nelle prossime ore"."E' sempre stata mia intenzione continuare ad essere sindaco di Assisi, e c'è bisogno di una coalizione ampia, innovativa, basata su un patto civico che proceda unita per il bene dell'Umbria": Stefania Proietti, sindaco di Assisi interviene in merito alle elezioni regionali in Umbria. Il suo nome come candidato presidente era stato proposto dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio sul blog delle Stelle. Successivamente aveva però preso piede il nome di Francesca Di Maolo. "Ringrazio il Movimento 5 stelle - ha intanto scritto Proietti in una nota - per avere indicato il mio profilo a candidato presidente della Regione, come una possibile sintesi di quella unità che già da tempo in tanti auspicavamo, e sono sinceramente lusingata per i tanti attestati di stima che mi sono giunti in questi giorni. Come ho sempre affermato, in sede pubblica e privata - ha ricordato Proietti - il mio desiderio più grande, la mia unica intenzione è di continuare ad essere al servizio dei cittadini che mi hanno eletta sindaco in una città straordinaria quale è la nostra Assisi, ruolo che sento come privilegio immenso e per il quale spendo ogni mia energia"."Anche Di Maolo rifiuta la candidatura": lo annuncia Andrea Fora, indicato inizialmente come candidato presidente civico per le regionali in Umbria appoggiato dal Pd. "A questo punto - afferma su Facebook - è chiaro che c'è qualcosa che non va e che deve essere risolta al più presto". "Mi prendo qualche ora per riflettere - spiega Fora nel suo post -, domattina dirò la mia qui su Facebook".