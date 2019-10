"La vittoria di domenica la dedicheremo anche all'ex avvocato del popolo" Umbria. Salvini: "Con me una marea di gente, con Di Maio e Zingaretti in 20" I leader dell'opposizione in Umbria per la chiusura della campagna elettorale in vista del voto di domenica prossima. Meloni: "Lunedì sarà ancora più chiaro che i cittadini italiani non vogliono essere governati da queste persone"

"Che in Umbria vinceremo me lo dice il fatto che a San Giustino, di venerdì pomeriggio, c'è una marea di gente mentre a sentire Di Maio e Zingaretti sono in 20...". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, durante un comizio a San Giustino per le regionali in Umbria."Date una risposta a quei signori che sono venuti da Roma a dire che il voto dell'Umbria non conta... Sono andati a parlare di terremoto a Narni, dove non c'è stato il terremoto, poi Conte ha detto che non è venuto in campagna elettorale... Ma veramente vi prendono per fessi?", ha aggiunto i leader della Lega. "La vittoria di domenica la dedicheremo anche all'ex avvocato del popolo che manca di rispetto sia agli umbri che ai leccesi. Altro che 'voto non determinante', il Popolo dell'Umbria darà una sonora lezione a questo governo del tradimento", ha poi scritto in un post Salvini."Sabato scorso a piazza del Popolo a Roma ho avuto la grande soddisfazione di vedere finalmente dichiarata pubblicamente, da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, la assoluta necessità che la coalizione delle forze politiche contro la sinistra fosse una sola. Hanno cambiato anche il nome: Salvini non aveva parlato di centrodestra da mesi, ha parlato di 'Casa degli italiani', che va benissimo". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Todi per il tour elettorale in Umbria. "La cosa importante - ha aggiunto il leader FI - è che per vincere e per governare la coalizione anti-sinistra e anticomunista deve essere una coalizione con dentro tutti. Siamo l'unico movimento in Italia erede della tradizione democratica, liberale, cristiana, garantista, della civiltà occidentale e dei suoi principi. L'Umbria, 'il centro del mondo' - ha concluso - deve essere all'avanguardia della democrazia e della libertà in Italia"."Sono molto contenta che questa mattina in Umbria sia arrivato mezzo governo italiano per mettere la faccia sulla sconfitta che subiranno domenica. Perché lunedì sarà ancora più chiaro che i cittadini italiani non vogliono essere governati da queste persone e vogliono potersi scegliere liberamente un governo, come accade in tutto il mondo. I decreti del terremoto fatti all'ultimo minuto piuttosto che i soldi dati ai dipendenti della Regione non serviranno: questa Regione vuole libertà e una amministrazione che si occupi dei suoi problemi. E questo la sinistra non lo può più fare". Così la leader di FdI Giorgia Meloni, a Orvieto per il tour elettorale umbro.