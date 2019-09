Umbria, Salvini: Pd-M5S prendono in giro gli elettori Meloni: "Il governo non durerà, da Regionali primo ceffone", dice la presidente di Fdi

Sulle incertezze circa la candidatura civica sostenuta dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni regionali in Umbria entra a gamba tesa il leader della Lega Matteo Salvini. "Pd e grillini continuano a prendere in giro gli Umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati,una vergogna senza precedenti. Per fortuna fra 35 giorni l'Umbria cambierà, dopo cinquant'anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicurezza e lavoro. Con tanti saluti a Renzi, Zingaretti e Di Maio", ha detto.Il governo "non durerà, nonostante il mastice, servono visione, onore, valori, e questa gente non ha nulla di tutto questo. Il mio pronostico è che presto crolleranno sotto il peso della loro miseria e noi possiamo accelerare questo percorso. Fra qualche mese avremo appuntamenti regionali, come Umbria ed Emilia Romagna e se da lì, regioni rosse, il popolo darà un ceffone, allora cominceranno a traballare, fino alla dissoluzione di questa esperienza" di governo. Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, nell'intervento di chiusura di Atreju, a Roma.