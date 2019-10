Salvini: voto ha anche valenza nazionale Umbria, Tesei: impresa storica specchio di quello che vogliono gli italiani La neo governatrice Donatella Tesei, parla a Perugia in conferenza stampa con il leader della Lega Matteo Salvini

"È un'impresa storica, è importantissima per questa regione che ha saputo dimostrare una grande forza e determinazione di credere, questa volta, in un progetto di cambiamento". Così la senatrice della Lega e neogovernatrice dell'Umbria Donatella Tesei appena arrivata al Park Hotel di Perugia per la conferenza stampa dopo il voto in Umbria. E ha aggiunto: "Dedico questa vittoria all'Umbria, ai cittadini che hanno saputo dimostrare di avere una dignità e di saperla difendere". Così la neo governatrice dell'Umbria Donatella Tesei, arrivando al Park Hotel di Perugia per la conferenza stampa con Matteo Salvini."L'Umbria è una regione italiana, al di là di quello che qualcuno ha voluto dire... Credo che sia lo specchio di quello che vogliono, e che non vogliono, gli italiani" ha proseguito Tesei. "Questa unione forzata che hanno voluto riproporre al popolo umbro non è stata accettata", ha aggiunto."Che bella giornata una splendida giornata saccheggiamo Vasco Rossi. Io amo lunedì, tutti noi abbiamo dormito poco ma dopo 50 anni ne vale la pena". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Perugia, nella conferenza stampa sul voto in Umbria. "E' un voto che ha anche una valenza nazionale, Conte continua con la sua arrogante distruzione dell'Umbria, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico...ogni giorno si apre un problema nuovo", ha poi aggiunto Salvini. Sul risultato del voto e sulle congratulazioni ricevute dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha sottolineato: "Ho parlato con Berlusconi e lo ringrazio per i complimenti, ma è una vittoria di squadra, non si vince mai da soli non mi interessano le partite in solitaria. Sono contento dell'intero centrodestra, la vittoria è di tutti. C'è una maggioranza che vince e governa la maggior parte delle regioni".