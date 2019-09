La consultazione Umbria: passa linea Di Maio con il 60,9%, ok M5s a civiche Alla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%)

Passa la linea Di Maio sull'apertura alle liste Civiche per le Regionali, con esordio in Umbria.Alla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%)."Il Movimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", conferma il Blog delle Stelle."Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul nome del candidato presidente e liberiamo l'Umbria dalla sola politica. I partiti facciano un passo indietro e gli umbri facciano un passo in avanti", così fonti M5S. Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, fanno sapere le stesse fonti, è "contento per questo voto che apre una nuova era"."Sull'Umbria sono fiducioso. Ci sono le condizioni con lo sforzo di tutti per arrivare a una forte candidatura, unitaria e competitiva per il bene di quella bellissima terra orgoglio di tutta l'Italia". Così, su Twitter, il segretario Pd, Nicola Zingaretti."Al momento non è stato trovato nessun accordo. Sono errate le notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra M5S e Pd sul nome del candidato presidente della regione Umbria". Lo riferiscono fonti M5s, che spiegano: "La trattativa va avanti, ma non è stato ancora definitivo il nome". La precisazione dopo che fonti giornalistiche avevano anticipato una convergenza sul nome di Francesca Di Maolo, avvocato di 48 anni e presidente dell'Istituto Serafico di Assisi, centro di riabilitazione, per una candidata unitaria.Le candidature per le elezioni regionali in Umbria dovranno essere depositate il 27 settembre. Il 27 ottobre è in programma il voto.