Minsk, Bielorussia Tiene in casa un cinghiale come animale di compagnia

Condividi

Gli abitanti di un condominio della capitale bielorussa Minsk hanno sporto denuncia contro un vicino di casa che teneva sul balcone un cinghiale. La polizia nel corso di un’ispezione ha trovato in casa un cinghiale e l’uomo, un 45enne, si è giustificato, affermando di averlo comprato a un mercato per tenerlo come animale di compagnia.L'uomo ha aggiunto di non avere la famiglia e di sentirsi molto solo e l’unico amico che ha è appunto il cinghiale. I vicini però sono del parere opposto: l’animale puzza ed emette grugniti che disturbano la pubblica quiete.Ora l’uomo rischia una multa salatissima per violazione delle regole condominiali.