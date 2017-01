Ucraina Un cane per due giorni protegge con il proprio corpo la compagna ferita sui binari

Condividi

Un cane coraggioso per due giorni ha riscaldato, sostenuto e protetto con il proprio corpo la compagna ferita sui binari, incurante del passaggio dei treni. E' accaduto In Ucraina, a Uzhgorod, in Transcarpazia.Panda vegliava sulla sua compagna Lucy, ferita da un treno in corsa. Un abitante locale ha notato la coppia di cani e ha cercato di portarli al sicuro, ma il maschio non faceva avvicinare nessuno.A quel punto sono stati chiamati i veterinari che li hanno addormentati con una capsula di sonnifero per poi portarli per le cure in una clinica veterinaria.Per fortuna, la cagnetta se l’è cavata piuttosto bene con una lieve commozione cerebrale e alcune contusioni e ammaccature.Nel frattempo è stato individuato il padrone dei cani, al quale poi sono stati riconsegnati. È stato appunto l’uomo a fare i nomi degli animali.