Quasi umani Australia, il koala si impossessa di un'automobile dopo aver scoperto l'aria condizionata Il piccolo orso non ha battuto ciglio all'arrivo del proprietario

In Australia un viticoltore locale è andato a controllare i suoi vigneti, lasciando l'auto aperta e con il condizionatore d’aria acceso. All’interno si trovava il cane dell’uomo e la porta era rimasta aperta per far uscire l'animale se ne avesse avuto bisogno. Ma appena l'uomo si è allontanato, un koala in cerca di fresco si è intrufolato all’interno, sfidando il cane. All’arrivo del padrone l’animale non si è mosso, cercando di avvicinarsi il più possibile al condizionatore, come per fare una scorpacciata di fresco prima di tornare al caldo. L’uomo ci ha messo un bel po’ a convincere il piccolo intruso a restituirgli la macchina.