Un elicottero cade nelle acque dell'isola di Gorgona, una vittima e un disperso

Un elicottero ultraleggero è caduto nelle acque antistanti l'isola di Gorgona, in provincia di Livorno.Sarebbe di una donna, il corpo individuato a bordo dell'elicottero ultraleggero attualmente semi-inabissato, davanti all'isola di Gorgona, in provincia di Livorno.Il corpo, ormai senza vita, sarebbe stato individuato dai vigili del fuoco e dagli uomini della Capitaneria di porto di Livorno intervenuti subito sul posto dell'incidente, 6 miglia a sud dell'isola (circa 22 miglia dal porto di Livorno), con 4 motovedette e un gommone veloce con la squadra dei vigili del fuoco sommozzatori a bordo.Al momento si sta cercando di posizionare in acqua dei palloni gonfiabili attorno al relitto per mantenere a galla il velivolo che, sempre secondo quanto riferisce la Capitaneria,era partito dall'aeroporto Cinquale Montignoso, in provincia di Massa Carrara, e diretto in Sardegna, ad Olbia/Porto Cervo in Costa Smeralda.A bordo dell'elicottero ci sarebbero state due persone, un uomo e una donna, sembra entrambi di nazionalità russa. È quanto si apprende da fonti dello piccolo scalo del Cinquale, nel comune di Montignoso dove l'elicottero, partito oggi da Como, aveva fatto scalo e da dove si era rialzato intorno alle 16,diretto in Sardegna. Risulterebbe quindi disperso l'uomo, sembra un 37enne, che sarebbe anche il proprietario del velivolo.Il corpo della donna, liberato dair esti dell'elicottero ultraleggero, è stato recuperato. Sul posto stanno operando gli uomini della Capitaneria di porto di Livorno e i vigili del fuoco. Nella zona ha lavorato, fino a quando la luce del giorno lo ha consentito, anche un elicottero della Guardia costiera partito dalla base di Sarzana (LaSpezia).Nell'area dell'incidente, appena la Capitaneria di Livorno ne ha avuto notizia, sono state dirottate anche alcune unità della marina mercantile che navigavano nella zona.