Sondaggi sorprendenti Un russo su quattro crede che il Sole giri intorno alla Terra

Il prestigioso centro russo di sondaggi VCIOM ha diffuso i dati relativi a un'indagine sulla conoscenza dell'universo e sull'astronomia in generale da parte della popolazione russa. Nè è venuto fuori un risultato sorprendente: un russo su quattro crede che sia il sole a girare attorno alla Terra e non viceversa.Il direttore dell'istituto di sondaggi, Valerij Fedorov, ha confessato al quotidiano russo “Izvestija” di non aver mai visto in tutta la sua lunga carriera un risultato più sbalorditivo di questo.