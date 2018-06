San Pietroburgo Turista siberiano dorme nel letto dell’imperatrice

Un uomo originario della Siberia è arrivato a San Pietroburgo per turismo. Si è intrufolato nel palazzo imperiale a Pavlovsk, ha gozzovigliato per tutta la notte, poi ha fatto un pisolino sul letto dell’imperatrice Maria Fedorovna, moglie dello zar Alessandro III (padre dell’ultimo zar russo Nicola II).La mattina presto se n’è andato indisturbato, portando via come ricordo la statuetta di un milite russo del 1812, valore stimato 70mila euro.Il furto è stato scoperto dal personale del museo giunto al lavoro alle 9 di mattina. Al momento dell’ingresso del profanatore è scattato l’allarme, ma le guardie giurate, che hanno fatto il giro del palazzo, non hanno trovato nessuno. Il colpevole è stato arrestato dalla polizia in pieno giorno nel centro di San Pietroburgo: girava per le strade con la statuetta rubata in mano.