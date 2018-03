Washington Un uomo si spara davanti alla Casa Bianca La residenza del presidente Usa è stata sigillata per alcune ore. Donald Trump non c'era, è in Florida per il week-end



BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) 3 marzo 2018

Un uomo si è sparato davanti alla recinzione della Casa Bianca. La residenza del presidente degli Stati Uniti è stata isolata in 'lockdown' per alcune ore. La notizia è stata diffusa dai vertici del Secret Service, il corpo che si occupa della sicurezza del presidente e della sua famiglia. Non ci sono altri feriti.Il corpo dell'uomo è stato a lungo riverso sul marciapiede, coperto da un telo bianco, lungo la recinzione Nord. Bloccato anche il traffico delle auto e il passaggio dei pedoni. Poi la polizia ha confermato che si è trattato di un suicidio, e la situazione è tornata alla normalità.Donald Trump non si trovava a Washington per il fine settimana ma nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida.Secondo l'account Twitter del Secret Service, una persona "si sarebbe inflitta una ferita da arma da fuoco lungo la recinzione nord" della Casa Bianca. Le tv americane hanno mostrato immagini di ambulanze nel luogo dell'incidente e auto della polizia con agenti a delimitare un perimetro di sicurezza. "Il personale medico si prende cura della vittima, un uomo", precisa il Secret Service, aggiungendo che non ci sono altre persone coinvolte.L'episodio avviene a distanza di poco più di una settimana da un altro incidente, quando un'automobile si è schiantata contro la barriera di sicurezza davanti a uno degli ingressi della Casa Bianca. Una donna di 37 anni fu arrestata. In quel caso Trump era presente.