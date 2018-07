Hanno votato contro 12, a favore 9 Unesco: non passa la candidatura per le Colline del Prosecco. Ivrea è il 54esimo sito italiano

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene non entrano, almeno per ora, nel Registro del Patrimonio del Patrimonio mondiale dell'Umanità, la prestigiosa lista Unesco. Tra i 21 votanti hanno votato contro 12 Paesi, a favore 9. È l'esito del voto, apprende l'Ansa, alla 42/ma sessione del World Heritage Committee (Whc), il Comitato Unesco, in corso a Manama, nel Bahrain (Golfo Persico)."Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti". Lo ha dichiarato il Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, nell'apprendere dell'iscrizione di "Ivrea Città Industriale del XX Secolo" nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.