Il premier: "I mercenari" faranno entrare i migranti Ungheria, Orban: "Il Parlamento e la Commissione Ue hanno i giorni contati"

"I giorni di questo Parlamento e della Commissione sono ormai contati. Spero che nel parlamento eletto in futuro non ci sia una maggioranza pro-migranti". È quanto afferma il premier ungherese Viktor Orban, che confida in una vittoria elettorale della destra populista alle prossime elezioni europee nel maggio 2019. Orban ha parlato alla radio pubblica ungherese Mr, nel suo primo intervento pubblico dopo il voto all'eurocamera che ha sancito l'apertura di un procedimento verso l'Ungheria per violazione dello stato di diritto.Il voto sul rapporto Sargentini nel Parlamento europeo non comporta alcuna sanzione e l'Ungheria non corre nessun pericolo, secondo Orban. "L'hanno fatto solo per indebolire il nostro Paese, che lotta contro l'immigrazione", ha sottolineato. Il vero pericolo, sempre secondo Orban, è che l'Ue voglia togliere il diritto della difesa dei confini dai paesi di confine, quali appunto l'Ungheria, e fare in futuro i controlli attraverso "mercenari mandati qui". Il riferimento è alla proposta della commissione per rafforzare Frontex, l'agenzia di controllo delle frontiere.Secondo Orban, "i mercenari" faranno entrare i migranti. "non potendo costringere l'Ungheria ad aprire i confini - ha detto -, vogliono toglierci il diritto alla difesa dei confini. dovremmo semplicemente consegnargli la chiave della porta".