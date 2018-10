Ungheria, legge draconiana ai danni dei senzatetto

In Ungheria è entrata in vigore una legge che penalizza duramente i clochard. D’ora in poi ai senzatetto sarà vietato dormire per strada. I trasgressori saranno ammoniti dalle forze dell’ordine. Dopo il quarto ammonimento, il colpevole sarà fermato e punito con lavori forzati o reclusione.Nel caso un clochard dovesse commettere trasgressione (dormendo in strada) per 3 volte in un lasso di tempo di 90 giorni, le forze dell’ordine possono distruggere i suoi effetti personali. Il governo di Viktor Orbán ha già tentato in passato di far passare questa legge, ma è stata bloccata dai giudici.Il governo si giustifica, affermando che vuole migliorare la vita dei clochard, costringendoli a pernottare nei dormitori, ma secondo i dati statistici in Ungheria si contano 30 mila senzatetto, mentre i posti disponibili nei dormitori pubblici sono soltanto 20 mila.