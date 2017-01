Annuncio del premier Viktor Orban L'Ungheria ripristinerà la custodia cautelare per i richiedenti asilo

l'Ungheria ripristinerà la custodia cautelare per gli immigrati durante la pratica della richiesta di asilo. questo significa che i richiedenti asilo non potranno muoversi liberamente durante la procedura. Lo ha annunciato il premier Viktor Orban alla radio pubblica MR. Sotto le pressioni dell'Ue e dell'Onu, l'Ungheria aveva sospeso questa prassi nel 2013. "La misura va contro le norme internazionali, precedentemente accettate anche dall'Ungheria. Lo sappiamo – ha ammesso orban - ma lo faremo lo stesso".Solo ieri il premier ungherese, in occasione del giuramento dei nuovi cadetti della guardia di frontiera, ha affermato che l'emergenza immigrazione non diminuirà a breve e l'Ungheria non può affidarsi a una soluzione qualunque da parte dell'Ue. Secondo Orban i migranti rappresentano un rischio per la cultura e la sicurezza degli ungheresi e una minaccia sul fronte del terrorismo, per questo motivo, ha spiegato, l'Ungheria deve sorvegliare anche più di prima i suoi confini. "In europa, viviamo un tempo dell'ingenuità e dell'incapacità: gli immigrati sono vittime dei trafficanti, ma anche dei politici europei, che incoraggiano la migrazione con la politica di accoglienza", ha detto. "da noi, non ci saranno camion che investono chi festeggia", ha concluso.