La politica di Budapest Ungheria, nuova legge contro i migranti: pene più severe e tasse più pesanti per chi fa accoglienza Il progetto di legge prevede una condanna fino a un anno di carcere per chi facilita l'immigrazione irregolare. Il governo ha poi annunciato una nuova stretta contro le associazioni che si occupano di accoglienza e una tassa del 25 per cento

Il governo ungherese, guidato da Viktor Orban, punta a introdurre nella Costituzione emendamenti che vietino l'accoglienza. Il progetto di legge, che oggi sarà votato in Parlamento, prevede una condanna fino a un anno di carcere per chi facilita l'immigrazione irregolare. Inoltre, tutte le persone che entrano in Ungheria da un Paese dove non sono state perseguitate o minacciate verranno respinte. Si tratta di una strategia che permetterà di respingere chiunque dato che chi arriva da Medioriente e Asia entra in Ungheria dalla Serbia. "Cercare asilo è un diritto umano fondamentale, non è un crimine", aveva affermato Pascale Moreau, direttore dell'ufficio europeo dell'Unhcr. "Siamo particolarmente preoccupati dal fatto che il governo si rivolga a coloro che, in un ruolo puramente umanitario, aiutano le persone che chiedono asilo".

Tribunali speciali per giudicare gli atti amministrativi dello Stato.

Una delle misure contenute nella riforma costituzionale al voto nel parlamento ungherese. Il pacchetto di misure ha incassato il via libera della commissione parlamentare. Fra i provvedimenti in via di approvazione, la limitazione del diritto di manifestazione e il divieto di dimora in luoghi pubblici dei senzatetto. Inoltre, la costituzione ungherese conterrà nel futuro l'obbligo "di difendere la cultura cristiana", senza precisare cosa significhi.



Secondo alcuni analisti ungheresi, i tribunali speciali serviranno, nel futuro, ad evitare i verdetti contro membri del governo emessi dai tribunali ordinari, circostanze che si sono verificate spesso finora. I giudici di questi organi speciali saranno nominati infatti direttamente dal governo fra ex funzionari governativi. "Un passo notevole per aumentare il controllo della giustizia da parte del governo", osservano giuristi costituzionali.

Il governo ungherese ha annunciato una nuova stretta contro le associazioni che si occupano di accoglienza di migranti. Introdurrà una tassa del 25 per cento ai danni delle associazioni umanitarie. Ed è stata già soprannominata legge anti-Soros. "Vogliamo utilizzare la politica fiscale per contrastare l'organizzazione della migrazione", ha dichiarato il ministero delle finanze ungherese.