Unhcr: nuovo naufragio al largo delle coste libiche, 63 dispersi

Immagine di repertorio

Un altro naufragio al largo della Libia, secondo quanto fa sapere l'Unhcr Libia. 63 persone risultano disperse oggi dopo che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto.Altre 41 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera a largo di Zwara, scrive l'agenzia Onu su Twitter.Al momento il personale di soccorso non ha trovato traccia di persone morte. Lo ha affermato il colonnello Tawfik al-Sakir, funzionario della Guardia costiera libica, parlando alla Dpa del naufragio avvenuto oggi al largo di Zwara, dopo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano è affondata, come hanno riferito i sopravvissuti, secondo i quali però i loro compagni di viaggio sarebbero morti. Si tratta della seconda tragedia del mare in due giorni.