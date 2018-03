MONDO

2018/03/09 23:40

Yountville Uomo armato prende tre ostaggi in una casa per reduci in California L'edificio è stato circondato dalle forze speciali. Scambio di colpi tra il sequestratore e la polizia

Foto di repertorio Condividi Un uomo armato ha preso tre ostaggi in una casa di riposo per reduci di guerra in California. I motivi del gesto sono al momento ignoti.



La polizia ha isolato l'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa, che è l'istituto del genere più grande del Paese e ospita circa 1.000 persone. Le autorità riferiscono che l'uomo è armato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile. C'è stato uno scambio di colpi tra gli agenti e il sequestratore: nessun poliziotto è rimasto ferito.



