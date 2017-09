Nel quartiere Eur Uomo trovato morto vicino a una discoteca a Roma, fermati 5 buttafuori Avrebbe fatto apprezzamenti a una ragazza, pestato da buttafuori

Cinque addetti alla sicurezza della discoteca sono stati fermati per la morte del 50enne. Nei loro confronti si procede per omicidio volontario. Tutto sarebbe nato per degli apprezzamenti che l'uomo avrebbe fatto all'interno del locale nei confronti di una ragazza.

Due addetti alla sicurezza lo hanno portato fuori e malmenato. Nel pestaggio si sono poi aggiunti altri tre buttafuori. Il fatto è accaduto intorno all'1.30 in viale Oceano Atlantico. L'inchiesta è affidata al sostituto procuratore Eleonora Fini in coordinamento del procuratore aggiunto Maria Monteleone.