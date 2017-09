Nel quartiere Eur Uomo trovato morto vicino discoteca a Roma, indagini in corso

Condividi

Un uomo è stato trovato morto nella notte in strada a Roma nei pressi di una discoteca del quartiere Eur, nel quadrante sud di Roma.E' accaduto intorno all'1.30 in viale Oceano Atlantico. Sula vicenda indagano i carabinieri che non escludono nessuna pista. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo, un italiano, fosse un cliente della discoteca.