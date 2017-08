Nas: in attesa dell'esito delle analisi per 91 mila kg di uova Fipronil, nuovi casi a Viterbo e Ancona: sequestrate quasi 100 mila uova

Condividi

Sono migliaia le uova contaminate al Fipronil sequestrate dai Carabinieri del NAS: dopo i casi già riscontrati in Emilia Romagna, in Campania, nelle Marche, in Lazio e in Lombardia (qui omelette surgelate) ora nelle stesse regioni ci sono nuove partite infette, a Viterbo e ad Ancona.E' con una conferenza stampa a Roma che il Generale Adelmo Lusi, comandante del Nas, ha fatto sapere l'entità dell' ultima operazione . Ad Ancona a il sequestro ha riguardato 6mila uova e un allevamento con 12mila galline. A Viterbo invece sono state ritirate 53mila uova destinate all'alimentazione umana e 32mila destinate a quella animale. Si tratta complessivamente di un sequestro di 91mila kg di uova, di cui 106 kg con implicazione penale. In totale "5 o 6 persone sono state denunciate ad oggi per 7 casi di contaminazione rilevati", ha concluso il Generale.I Carabinieri del Nas che stanno indagando su due ipotesi sull'uso del Fipronil rintracciato nelle uova in Italia stanno lavorando su due ipotesi: la prima riguarda l'attività di disinfestazione del terreno in assenza di animali, mentre l'altra riguarda la presenza illegale del Fipronil nei mangimi.Da quando è iniziata l'emergenza i Carabinieri del Nas hanno svolto più di 250 controlli in allevamenti e centri di distribuzione. Sono stati sequestrati 91mila kg di uova che ora sono "in attesa dei responsianalitici dei 107 campioni conoscitivi inviati ai lavoratori degli Istituti zooprofilattici di Teramo e Roma, ha fatto sapere il Generale Adelmo Lusi.Il Fipronil è un insetticida vietato negli allevamenti di animali destinati all'alimentazione dell'uomo. Chi consuma uova o prodotti derivati può avere problemi solo se ne consuma grandi quantità in modo continuativo. Qui tutto quello che c'è da sapere: i rischi per gli adulti e per i bambini, gli altri casi in cui si può venire a contatto del Fipronil, le linee guida dell'Organizzazione Mondiale dell Sanità