Uova contaminate, in Francia anche pasta e patate

Condividi

Un lotto di patate delfino e quattro tipi di pasta fabbricati in Francia con uova provenienti dal Belgio e dall'Olanda sono stati inseriti dal ministero dell'Agricoltura nella lista dei prodotti contaminati dal Fipronil, l'insetticida dannoso per la salute umana.I prodotti sono stati ritirati dal mercato, anche se il ministero ha assicurato che non presenterebbero "rischi per la salute".