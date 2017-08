Caso Fipronil Uova contaminate, positivo il test su un campione nelle Marche Ma concentrazione Fipronil sotto limite tossicità acuta

Una positività al Fipronil è stata rilevata su campionamento di uova in un impianto di produzione di pasta fresca di Civitanova Marche. Lo rende noto la Regione Marche.L'istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, che ha rilevato la contaminazione, ha comunicato che la quantità di Fipronil presente nelle uova campionate pari a 0,033 mg/kg. Anche in questo caso il valore ben al di sotto del limite di tossicit acuta (0,72 mg/kg).Stanno intanto arrivando i risultati delle analisi sugli ulteriori campionamenti effettuati dai Servizi Veterinari dell'Asur Marche in collaborazione con il Comando Regionale del Nas. ''Le uova - dice la Regione - provengono da un centro di imballaggio con annesso allevamento di Castelfidardo. Il centro, che aveva ricevuto uova da un'azienda di Ostra Vetere (primo allevamento marchigiano coinvolto nell'allerta), ha già provveduto spontaneamente al blocco della commercializzazione delle uova in deposito e al ritiro di quelle commercializzate.