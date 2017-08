Caso Fipronil Uova contaminate, sequestro dell'Asl in provincia di Salerno I medici veterinari dell'Asl Salerno hanno trovato le uova, già imballate, all'interno di un deposito all'ingrosso. Istutito Superiore Sanità: non abbiamo minimizzato, in Italia non c'è rischio per la salute

Sequestro di uova contaminate da fipronil ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. I medici veterinari dell'Asl Salerno hanno trovato le uova, già imballate, all'interno di un deposito all'ingrosso. E' risultato che le uova erano state, dapprima, campionate in provincia di Napoli. I controlli da parte dei servizi veterinari proseguiranno su tutto il territorio salernitano al fine di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale."Non abbiamo minimizzato. In Italia non c'è rischio per la salute. La concentrazione della sostanza è così bassa da non comportare problemi di tossicità in bambini e adulti. Oltretutto non sono mai stati segnalati casi di intossicazione acuta e cronica nell'uomo legati all'assunzione di alimenti contaminati da trattamenti di uso veterinario". Lo afferma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanit (Iss), Walter Ricciardi, in un'intervista al Corriere della Sera."I risultati delle analisi sono stati pubblicati con trasparenza lunedì scorso, non li abbiamo tenuti per noi", rileva Ricciardi. "Voglio ricordare che in Italia gli ispettori danno la priorità alla tutela della salute e non agli interessi economici. I servizi veterinari dipendono dal sistema sanitario nazionale, non dall'Agricoltura. C'è una bella differenza".