Stati Uniti L'uragano Harvey si abbatte sul Texas; piogge torrenziali e danni per miliardi sulla costa Un morto a Rockport, una donna annega nella sua auto. La tempesta sta perdendo potenza ma resta la paura delle inondazioni

Sale a due il bilancio delle vittime causate dal passaggio dell'Uragano Harvey in Texas. Alla persona morta in un incendio in casa si aggiunge una donna morta alla guida del suo veicolo a causa dell'acqua alta nella zona di Houston. E' l'uragano più potente degli ultimi 12 anni. Negli Stati Uniti, sulle coste del Texas, si è abbattuto Harvey, di categoria 4, con venti che arrivano a 130 miglia all'ora (oltre 200 km all'ora). Le previsioni stimano che la tempesta potrebbe scaricare 50-60 centimetri di pioggia da Corpus Christi a Houston nei prossimi giorni.Lo Stato ha già proclamato lo stato di calamità.Dopo il suo devastante arrivo nella notte sulle coste del Texas, l'uragano Harvey è stato declassato dal livello quattro al livello tre e poi a tempesta di categoria due sulla scala Saffir-Simpson di cinque, ma sta ugualmente causando crolli, feriti e blackout. I venti sono calati da 209 a meno di 200 chilometri orari mentre il ciclone tropicale toccava nuovamente terra sulla costa di Copano Bay e nelle prossime 48 ore è atteso un graduale affievolimento.Resta comunque altissima l'allerta: a Corpus Christi, centro di 135.000 abitanti ridotto a città-fantasma, ci sono stati decine di feriti per i crolli provocati dalla furia della tempesta, di cui almeno uno in condizioni molto gravi, tutti trasportati in un ospedale d'emergenza allestito in città. Danni e crolli anche nella vicina Rockport, a pochi chilometri dal punto in cui l'uragano ha toccato terra alle 23 ora locale, dove sono state segnalate persone intrappolate. Almeno 211.000 tra case, negozi e uffici sono rimasti senza luce.Si teme che nei prossimi giorni possa causare catastrofiche inondazioni nello Stato meridionale degli Usa dove le precipitazioni potrebbero arrivare a 70 centimetri e il livello del mare potrebbe salire fino a tre-quattro metri.Centinaia di persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni, altri stanno preparando le case per difendersi da un potenziale disastro. Nei supermercati di Huston gli scaffali sono vuoti e i cittadini hanno fatto scorte soprattutto di acqua e latte. "Sin da ora possiamo dire ora che sta per arrivare una grande sciagura", ha detto il governatore Greg Abbott. I prezzi del gas in Texas stanno iniziando a salire e alcune raffinerie hanno temporaneamente fermato la produzione petrolifera.Nel 2005, l'uragano Katrina, di categoria 3, ha devastato New Orleans e causato oltre 1.200 morti e 108 miliardi di dollari di danni.