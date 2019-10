Si vota dalle 7 alle 23 Urne aperte in Umbria per eleggere il presidente Occhi puntati sulla sfida tra la senatrice della Lega Donatella Tesei (sostenuta da Lega, Fi, Fdi, Tesei presidente, Umbria civica), e il candidato 'civico' Giuseppe Bianconi protagonista del primo patto sul territorio di Pd e M5s e appoggiato, oltre che da una lista civica, anche da Europa verde e Sinistra civica e verde

Seggi aperti dalle 7 per le elezioni regionali in Umbria. Fino alle 23 sono oltre 700mila gli elettori chiamati oggi al voto per scegliere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo.Le elezioni regionali sono state anticipate di un anno a causa delle dimissioni della governatrice Catiuscia Marini (Pd), coinvolta nello scandalo sui concorsi pubblici nella sanità umbra.Diciannove liste e otto i candidati alla guida della Regione ma la sfida è, di fatto, tra la candidata del centrodestra, la senatrice della Lega(sostenuta da Lega, Fi, Fdi, Tesei presidente, Umbria civica), e il candidato 'civico'protagonista del primo patto sul territorio di Pd e M5s e appoggiato, oltre che da una lista civica, anche da Europa verde e Sinistra civica e verde.Oltre a Bianconi e Tesei i candidati a governatore sono:(Ricci presidente, Italia civica, Proposta Umbria),(Partito comunista italiano, Potere al popolo),(Partito comunista),(Partito delle Buone maniere),(Riconquistare l'Italia);(Gilet Arancioni).Non ci sarà ballottaggio né è ammesso il voto disgiunto: vince il candidato presidente che ha ottenuto anche un solo voto in più rispetto agli avversari. Venti i consiglieri regionali che saranno eletti.L'elettore può esprimere il proprio voto in tre modi: tracciando un segno sul nome del candidato governatore. La preferenza in questo caso viene estesa anche alla lista o alla coalizione a esso collegata; votando una lista senza mettere altri segni: il voto andrà sia al partito scelto che al candidato presidente collegato; barrando sia il rettangolo del candidato presidente che una lista collegata a questo.