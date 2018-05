Elezioni presidenziali Urne aperte in Venezuela, Maduro è ancora il favorito Il presidente uscente, tra i primi a votare, attacca chi parla di dittatura, gli Usa: “Elezioni non legittime”

#EnVivo 📹 | Elecciones Presidenciales | Damos ejemplo de democracia al Mundo entero, la victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela. Se escribe un nuevo capítulo en la historia democrática de nuestro País. #VotaPorVenezuela https://t.co/DgTIwhDrRS — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 maggio 2018

#Venezuela's so-called elections today are not legitimate. The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections. — Heather Nauert (@statedeptspox) 20 maggio 2018

Alle 6 di questa mattina orario locale, le 12 in Italia, si sono aperti i 34 mila seggi in 14mila centri di voto per le elezioni presidenziali del Venezuela e per quelle anticipate dei rappresentanti dei Consigli legislativi degli stati che formano la Repubblica Bolivariana, quest'ultima una sorta di consultazione amministrativa. Secondo i dati del registro elettorale del 10 marzo scorso, saranno chiamati al voto 20 milioni e 526mila 978 aventi diritto per eleggere il presidente, mentre per le consultazioni nei vari stati gli aventi diritto sono quasi 19 milioni.I candidati sono il presidente uscente Nicolas Maduro Moros, Henri Jose Falcon Fuentes, uno dei principali oppositori, Reinaldo Jose Quijiada Cervoni e Javier Alejandro Bertucci Carrero, che hanno avuto dal 22 aprile fino a 4 minuti di tempo in tv e un massimo di 5 minuti per radio al giorno, sia a livello nazionale che locale, per illustrare i loro programmi elettorali. Una legge voluta proprio da Maduro ha vietato la propaganda politica che incita alla guerra, la discriminazione e l'intolleranza, così come il messaggio politico astensionista. Presenti nel paese 150 osservatori internazionali di 40 stati, che coadiuvano i magistrati elettorali venezuelani nel controllare che tutto il sistema rispetti le regole.Il presidente in carica è stato tra l’altro tra i primi votare, poco dopo l’apertura dei seggi, e ha difeso le istituzioni del paese, affermando che "possono dire quello che vogliono di me, ma che dicano che Il Venezuela è una dittatura è un'offesa al popolo". Di tutt’altro avviso la portavoce del Dipartimento di stato americano, Heather Nauert, secondo cui "le cosiddette elezioni di oggi in Venezuela non sono legittime". Il messaggio, lanciato su Twitter, ribadisce che gli Stati Uniti "sono al fianco delle nazioni democratiche nel mondo in sostegno del popolo venezuelano e del loro diritto sovrano ad eleggere i propri rappresentanti attraverso elezioni libere e corrette".