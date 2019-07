La nuova generazione che parte alla conquista degli Stati Uniti Us generation: italiani alla conquista dell'America ​Chi è la US GENERATION? Da dove arrivano gli italiani protagonisti di questo nuovo flusso migratorio? Che cosa lasciano, lamentano e soprattutto cosa sperano di trovare?

di Valentina Martelli (@valentinaInLA)

Ideata e raccontata da Valentina Martelli, anche lei in qualche modo emigrata negli Stati Uniti, US GENERATION, è una serie di storie, non sempre e necessariamente di successo, che parlano di scelte moderne, sfide e avventure professionali in tutti i settori: spettacolo, moda, tecnologia, economia, medicina, ma anche di scelte di vita (trasferimenti del partner, della famiglia, amore).



Due discriminanti

I protagonisti di US GENERATION hanno meno di 40 anni oppure hanno scelto di emigrare negli ultimi 10 anni, ossia dall’inizio della crisi economico/finanziaria.



Due costanti

Una valigia, nella quale il protagonista individua e mette alcune cose tangibili, ma anche idee che ha portato con sé dall’Italia ed altre che dall’America vorrebbe portare indietro. Se torna. Un film che il protagonista vede e racconta. Perché alla fine Los Angeles è pur sempre la capitale mondiale del cinema.



Prima puntata: Valentina Michetti

Valentina Michetti, milanese, Fashion PR, e’ arrivata a Los Angeles nel 2013 dopo aver vissuto a Londra. Con la sua azienda promuove brand nella moda e nella gioielleria. Una vita glamour che la porta continuamente a contatto con celebrità del mondo dello spettacolo. Valentina, nella puntata di US Generation, racconta alla nostra Valentina Martelli, come un mix tra buoni contatti, determinazione e fortuna le abbiano permesso di ottenere successo nella sua professione. Cosa le manca di più dell’Italia, il poto far crescere le sue due bambine tra famiglia e valori.







Seconda puntata: Domenico Manni

Domenico Manni 44 anni e’ originario di Tivoli. In età “matura” ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, scappando dall’Italia, qui nella Orange County, vicino a Disneyland, costruisce “Hot Rod”, auto d’epoca modificate.

Nella sua storia, che racconta a Valentina Martelli, parla di persistenza e coraggio, di difficoltà da superare - ad esempio la lingua - ma anche di grandi soddisfazioni. Tra curiosità e un po’ di nostalgia lancia un messaggio al nostro Paese: siamo troppo fiscali e abbiamo troppe regole.