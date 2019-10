Le presidenziali degli Stati Uniti ​Usa 2020: Bernie Sanders ricoverato in ospedale, sospesa la campagna elettorale Il candidato democratico ricoverato per occlusione arteria

Il senatore Usa Bernie Sanders

Il senatore Usa, Bernie Sanders, 78 anni, è stato ricoverato per un'occlusione a un'arteria e la sua campagna in vista delle presidenziali del 2020 è stata sospesa.Al senatore del Vermont sono stati inseriti con successo due stent.Lo ha annunciato la stessa campagna dell'aspirante candidato democratico alla presidenza, ricoverato in un ospedale a Las Vegas, Nevada.Sanders aveva di recente cancellato alcuni suoi comizi nella Carolina del sud perché afono.