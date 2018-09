MONDO

2018/09/10 21:20

Dagli Usa una minaccia senza precedenti, Bolton: "Sanzioni alla corte penale dell'Aja se ci indaga" Il consigliere per la sicurezza nazionale americana ha denunciato la possibilità di una inchiesta della Cpi contro militari americani che hanno servito in Afghanistan. La minaccia vale anche in caso di iniziative contro Israele e altri alleati americani

Parlando davanti alla Federalist Society, una organizzazione conservatrice di Washington, Bolton ha denunciato la possibilita' di una inchiesta della Cpi contro militari americani che hanno servito in Afghanistan, ma anche di eventuali indagini contro Israele su istigazione dell'Olp.



Parlando davanti alla Federalist Society, una organizzazione conservatrice di Washington, Bolton ha denunciato la possibilita' di una inchiesta della Cpi contro militari americani che hanno servito in Afghanistan, ma anche di eventuali indagini contro Israele su istigazione dell'Olp.



"Se la corte se la prende con noi, con Israele o altri alleati degli americani, non resteremo in silenzio", ha assicurato. "Vieteremo l'ingresso negli Usa a quei giudici e procuratori, infliggeremo sanzioni contro i loro beni nel sistema finanziario americano, e avvieremo procedimenti contro di loro nel nostro sistema giudiziario", ha minacciato.

