Usa-Cina: l'ottimismo spinge le borse

di Michela Coricelli L'ottimismo torna a prendere il sopravvento sui mercati.L'annuncio a sorpresa del presidente americano Trump - che domani vedrà il vice premier cinese alla Casa Bianca per una "grande giornata di negoziati" sui dazi, ha detto - ha messo le ali alle borse.In Europa chiusure decisamente positive. Milano guadagna l'1,03%, Parigi è la migliore a +1,27%, Londra a +0,43% e Francoforte a +0,58%.Intanto prosegue molto bene anche Wall Street. Dow Jones e Nasdaq guadagnano quasi un punto percentuale.Oggi il Tesoro ha collocato 6 miliardi di Bot a 12 mesi con tassi in leggerissimo rialzo (comunque negativi). Domani sarà la volta dei Btp. In due giorni, un'emissione di 13,5 miliardi.Nel frattempo lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga a 144 punti base, con il rendimento del nostro decennale che sale allo 0,95%.