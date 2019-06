Colloquio nella zona demilitarizzata Usa-Corea del Nord, Kim Jong-un accetta l'incontro con Donald Trump al confine Il presidente Usa: nessuna fretta riguardo alle sanzioni a Pyongyang

La stretta di mano tra Kim Jong-un e Donald Trump ci sarà. Il leader nordcoreano ha accettato di incontrare oggi il presidente Usa al confine tra le due Coree, nella zona demilitarizzata Dmz. Lo ha annunciato il presidente sudcoreano Moon Jae-in, nella conferenza stampa congiunta avuta a Seul con Trump alla fine del loro bilaterale allargato."Non c'è alcuna fretta di risolvere la questione delle sanzioni contro la Corea del Nord", ha detto il presidente Usa nella conferenza stampa congiunta con Moon Jae-In, affermando di non "vedere l'ora di incontrare" Kim. "Quello che stiamo per fare oggi va nella giusta direzione", ha aggiunto Trump. "E' solo un passo". I presidenti americano e sudcoreano sono già arrivati nella zona demilitarizzata che segna il confine più "caldo" del mondo.L'incontro, che Trump aveva suggerito ieri in un tweet inviato durante il summit del G20 in Giappone, potrebbe rinvigorire i colloqui in stallo sul programma di armi nucleari della Corea del Nord e sulle sanzioni. Il colloquio, frettolosamente organizzato nella zona denuclearizzata tra le due Coree, durerà probabilmente solo pochi minuti. L'incontro sarà il terzo tra i due leader dopo il summit del giugno 2018 a Singapore e il loro secondo vertice nella capitale vietnamita Hanoi del febbraio scorso, chiuso con un nulla di fatto. La Corea del Nord non ha ancora confermato ufficialmente che Kim parteciperà all'incontro, anche se un funzionario aveva dichiarato ieri che l'invito di Trump era un "suggerimento molto interessante".