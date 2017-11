Briefing alla Casa BIanca Usa: Corea del Nord nella 'lista nera' degli sponsor del terrorismo per aumentare la pressione Il segretario di Stato americano: speriamo ancora nella diplomazia con Pyongyang

"Speriamo ancora nella diplomazia" con la Corea del Nord ma la decisione - annunciata oggi - dell'amministrazione Trump di fare ritornare il Paese tra quelli che sponsorizzano il terrorismo serve per "aumentare la pressione" su Pyongyang. Lo ha detto Rex Tillerson, segretario americano di Stato, durante il briefing con la stampa alla Casa Bianca.La Corea del Nord è tornata nella 'black list' statunitense, da cui era stata tolta durante l'amministrazione di George W. Bush nel 2008: all'epoca, gli Stati Uniti speravano che la mossa servisse ad arrivare a un accordo sul nucleare. Pyong yang era stata inserita nella lista nel 1987.L'uso di armi chimiche è stato uno dei fattori che ha portato gli Usa a designare la Corea del Nord come stato sponsor del terrorismo, ha aggiunto Tillerson.L'inserimento della Corea del Nord nella blacklist "potrebbe creare problemi e dissuadere alcuni Paesi terzi dall'intraprendere determinate attività con la Corea del Nord, poiché impone il divieto su una serie di azioni che potrebbero non essere coperte dalle sanzioni esistenti", ha spiegato il Segretario di Stato Usa. E ha annunciato che il Sudan ha concordato dif ermare l'acquisto di armi nordcoreane.Gli Usa sono a conoscenza di un certo numero di esecuzioni di membri del cerchio più vicino al leader nordcoreano e delle sue forze armate, ha affermato.