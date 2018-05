Usa-Corea del Nord, salta il vertice tra Trump e Kim Jong-un a Singapore In una lettera pubblicata dalla Casa Bianca, Trump definisce il momento per l'incontro "non appropriato" e sottolinea di sperare che il vertice possa comunque tenersi in futuro

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 24 maggio 2018

La Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui Donald Trump scrive al leader della Corea del Nord Kim Jong-un dicendogli che il summit a Singapore in programma per il 12 giugno è cancellato. "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza", scrive Donald Trump nella lettera in cui annuncia che lo storico vertice tra i due leader non ci sarà. "È un momento triste per la storia", aggiunge Trump, che dice a Kim "se cambi idea chiamami o scrivimi".Pyongyang stamane aveva minacciato di far saltare il summit. Nel mirino le parole del vicepresidente Usa Mike Pence, accusato di commenti 'ignoranti e stupidi' per l'accostamento tra Corea del Nord e Libia.Trump scrive nella lettera al leader coreano: "Ero davvero impaziente di essere là con te, ma "purtroppo, sulla base della rabbia enorme e dell'ostilità aperta mostrata nei vostri commenti recenti, sento che sia inopportuno, a questo punto, avere questo incontro da tempo pianificato".Il Presidente degli Satati Uniti ha fatto riferimento al cambiamento di retorica da parte di Pyongyang, che la settimana scorsa ha cancellato all'ultimo minuto trattative di alto livello con una delegazione sudcoreana minacciando il faccia a faccia con il leader Usa.Trump ha detto che, mentre il leader nordcoreano parla delle sue capacità nucleari, "le nostre sono così potenti ed enormi che prego Dio affinché non siano mai usate". Trump ha spiegato di avere creduto che un "dialogo fantastico si stesse creando tra me e te e alla fine solo quel dialogo conta. Un giorno sarò impaziente di incontrarti. Nel frattempo, voglio ringraziarti per la liberazione degli ostaggi che ora sono a casa con le loro famiglie. Quello è stato un gesto bellissimo e molto apprezzato"."Vogliamo uno smantellamento completo del loro arsenale nucleare", ha detto il capo della diplomazia Usa, Mike Pompeo, che ha parlato con i giornalisti prima dell'audizione dinanzi alla commissione Esteri del Senato. Una volta dentro, sollecitato dai senatori ha aggiunto che il summit è stato annullato perché non c'erano le condizioni "per un risultato positivo".Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno tentato ripetutamente di mettersi in contatto con la Corea del Nord sulla logistica del previsto vertice di Singapore, ma non hanno ricevuto alcuna risposta, ha detto il segretario di Stato Usa mike Pompeo nell' audizione al Senato.