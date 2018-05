Usa, Fca richiama 4,8 milioni di auto L'autorità per la sicurezza stradale americana precisa che i veicoli sono richiamati per risolvere un "difetto" nel software.

Condividi

Un aggiornamento del software che regola il sistema del cruise control. Questo il motivo per cui Fca ha deciso di richiamare negli Stati Uniti 4,8 milioni di veicoli per un aggiornamento del software Powertrain Control Modules per risolvere quella che l'azienda definisce una "serie improbabile di eventi che comprometterebbe la funzionalita' del cruise-control", un sistema che permette di regolare in modo automatico la velocità di una vettura. Lo annuncia Fca in una nota. "Abbiamo deciso questa azione perché siamo impegnati alla sicurezza dei nostri veicoli" afferma Mark Chernoby, chief technical Compliance Officer di Fca. L'aggiornamento sarà gratuito e Fca inizierà ad allertare i clienti interessati a partire dalla prossima settimana. L'autorità per la sicurezza stradale americana precisa che i veicoli sono richiamati per risolvere un "difetto" nel software.Secondo Cnbc rappresenta il richiamo più grande nella storia Usa. Fca ha comunque spiegato di non essere a conoscenza di incidenti o feriti riguardanti i veicoli che devono essere sistemati.