L'afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio Usa, a Houston i funerali di George Floyd. Tra gli invitati i parenti di altre vittime del razzismo La sua morte ha dato vita a un movimento di protesta negli Stati Uniti e nel mondo per chiedere uno stop alle discriminazioni. Messaggio di Biden: ora è il momento della giustizia razziale

