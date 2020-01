Mercati Borse, Usa-Iran: corrono oro e petrolio

Condividi

di Michela Coricelli Il timore di un'escalation in Medio Oriente frena i mercati e spinge il prezzo del petrolio. Gli investitori sono preoccupati non solo per la produzione di petrolio, ma per le infrastrutture. In attesa di eventuali risposte iraniane all'attacco americano, le quotazioni si infiammano: il greggio americano supera i 63 dollari al barile e il brent si avvicina ai 69.Le chiusure delle piazze europee sono contrastate. Milano cede lo 0,56%, Francoforte è la peggiore a -1,25%, mentre Londra guadagna lo 0,24% e Parigi lo 0,04%.Giù Wall Street: Dow Jones e Nasdaq in calo di quasi tre quarti di punto.In questo clima di tensione, si rafforzano i beni rifugio. Sale lo yen rispetto al dollaro e torna a correre l'oro, di nuovo sopra i 1.500 dollari l'oncia.