Nelle ultime 24 ore le vittime sono quasi 1.500 Usa, le accuse di Pompeo alla Cina: "Il virus arriva da laboratorio di Wuhan" Negli Stati Uniti i decessi superano quota 66.000

"Ci sono enormi indizi del fatto che è lì che è iniziato". Così il segretario di stato americano MikePompeo ha risposto ad una domanda sulla presunta origine all'interno del laboratorio di Wuhan del virus che ha causato la pandemia mondiale. "Abbiamo detto fin dall'inizio che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina", ha dichiarato intervenendo su AbcNews."Ricordate che la Cina ha una storia di infezioni propagate nel mondo e ha una storia di laboratori al di sotto degli standard. Questa non è la prima volta che abbiamo avuto il mondo esposto a virus come risultato di errori in un laboratorio cinese".La Cina "ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che il mondo non sapesse tempestivamente" del Covid-19, ha affermato in una intervista a Abc Mike Pompeo. "Classica disinformazione comunista di cui saranno considerati responsabili", ha aggiunto.Quanto alla possibilità che sia stato diffuso intenzionalmente, Pompeo afferma di non avere "nulla da dire su questo". "Credo che vi sia ancora molto da sapere. Ma posso dire questo: abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di rispondere aqueste domande. Abbiamo cercato di inviare un team, l'Oms ha cercato di inviare un team. Ma nessuno è stato autorizzato ad entrare in quellaboratorio o in altri, ce ne sono molti in Cina. Il rischio rimane"."Non posso rispondere alla sua domanda. Perché il partito comunista cinese si è rifiutato di collaborare con gli esperti mondiali".Un americano morto ogni 44 secondi nel mese di aprile per il coronavirus. a fare i conti è la Cnn. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i casi negli usa sono 1,13 milioni e i morti 66.368. I test effettuati sono 6,81 milioni su una popolazione di 330 milioni di persone. Lo stato più colpito è quello di New York, con 318.134 casi e 24.035 morti.Nelle ultime 24 ore le vittime sono quasi 1.500. Dopo gli apripista come la Georgia domani altri otto stati si preparano a partire. Tra loro anche l'Ohio, il cuore manifatturiero d'America. Proteste sono scoppiate negli stati in cui la ripartenza - per ragioni sanitarie- è stata rimandataSciopero degli affitti. costretti a casa senza stipendio, gli americani puntano a centrare un obiettivo ambizioso: convincere il governo a sospendere il pagamento degli affitti e dei mutui fino a quando il coronavirus non avrà allentato la sua morsa sull'economia.Il movimento che chiede lo stop si sta organizzando online con l'hashtag #cancelrent che dilaga sui social.per cancellare il pagamento degli affitti e dei mutui il governo dovrebbe intervenire sul mercato immobiliare, sui contratti privati e ordinare alla banche e ai proprietari di case di non riscuotere i pagamenti. Un intervento senza precedenti, che molti ritengono incostituzionale. Ma il movimento sta lo stesso prendendo piede e intravede il successo di occupy Wall street dopo la crisi finanziaria del 2008. Di fronte al dilagare delle richieste di sospensione dei pagamenti, i proprietari di case si rivolgono alle autorità chiedendo di non intervenire: farlo significherebbe innescare una serie di conseguenze a cascata pericolose fra bancarotte e minori entrate per gli stati.